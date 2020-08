Striscioni, messa e saluto romano: i neofascisti omaggiano Diabolik a un anno dalla uccisione (Di venerdì 7 agosto 2020) Il narcotrafficante Fabrizio Piscitelli, ammazzato per un regolamento di conti, viene ricordato come un eroe. Con tanto di rituale religioso questa sera, affissioni sui muri di Roma e il "presente" così caro all'estrema destraEcco perché hanno ucciso Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik " La santificazione del narcotrafficante Diabolik: in vendita le sue magliette "per beneficenza" " Leggi su espresso.repubblica

Nell’antica Roma si celebravano i “Parentalia” dei giorni dedicati al ricordo dei defunti, in quell’occasione si pensava che le anime potevano muoversi liberamente tra i vivi sia per rivedere i propri ...

75° Hiroshima, striscioni di Rifondazione Comunista per chiedere a governo e parlamento firma trattato messa al bando delle armi nucleari

ROMA – Oggi 6 agosto, nella ricorrenza del 75° anniversario del primo bombardamento atomico della storia, militanti di Rifondazione Comunista hanno esposto lo striscione “Mai più Hiroshima” a Roma dav ...

