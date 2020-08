Squadra Speciale Stoccarda 7 riparte su Rai2 con i nuovi episodi: dettagli sulla programmazione e anticipazioni (Di venerdì 7 agosto 2020) Dopo una lunga pausa, Squadra Speciale Staccorda 7 torna di nuovo in onda su Rai2 con i restanti episodi della settima stagione. La serie prenderà il via proprio da oggi, intorno alle 17.00, nell'affollato pomeriggio seriale della rete giovane della tv pubblica, e andrà in onda da lunedì al venerdì tutti i pomeriggi con un singolo episodio, almeno per il momento e salvo ulteriori cambiamenti, I primi undici episodi di Squadra Speciale Stoccarda 7 sono già andati in onda nei mesi scorsi, ma adesso è arrivato il momento di vedere in azione la Squadra nella seconda parte di stagione. Ad alzare il velo sarà l'episodio dal titolo "Rischi in pista" in cui ... Leggi su optimagazine

