Sordio, bambino si ustiona con il caffè: portato in ospedale (Di venerdì 7 agosto 2020) bambino si ustiona con in caffè bollente a Sordio, paesino in provincia di Lodi. In casa presenti entrambi i genitori. Ora è in ospedale Un bambino si ustiona con in caffè bollente a Sordio, paesino in provincia di Lodi con poco più di tremila abitanti. Il fatto è successo questo mattina all’ora della colazione in casa con entrambi i genitori presenti. Il piccolo ha solo dodici mesi e le ustioni riguarderebbero gran parte del torace e della pancia. Secondo le prime ricostruzioni fatte, non sarebbe stato il piccolo a versarsi addosso inavvertitamente la bevanda bollente appena preparata ma un parente che vive in casa con la famiglia. Nel panico per l’accaduto, madre e padre e l’altra persona presente ... Leggi su bloglive

