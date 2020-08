Schianto, rimossa l'auto di Grillo dopo 39 anni (Di venerdì 7 agosto 2020) Nel 1981 l'incidente a Limone: morirono tre persone. Il comico paga le spese per togliere i rottami, il sindaco: finalmente la parola fine Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Schianto rimossa

QUOTIDIANO.NET

Dopo quasi 39 anni, sono stati rimossi i resti della Chevrolet di Beppe Grillo, che era precipitata il 7 dicembre 1981 sulle montagne di Limone Piemonte nel cuneese. Un incidente tragico, in cui morir ...si aggiorna con la Stagione 5 e tornano su PS4 vari contenuti in esclusiva temporale secondo gli accordi noti tra Activision e Sony. NOTIZIA di Giorgio Melani — 04/08/2020 Call of Duty: Modern Warfare ...