Sannazzaro | incendio in un ristorante | fiamme in cucina e fumo in sala da pranzo

Sannazzaro de Burgundi (Pavia), 7 agosto 2020 - Incendio questa mattina al ristorante Garibaldi in via Cavour a Sannazzaro de Burgundi. Secondo i primi rilievi dei vigili del fuoco, sembra che il rogo ...

Cascinale incendiato: è il quarto rogo doloso in un mese in val Versa. Spunta l’ipotesi di un piromane

L’episodio è accaduto domenica pomeriggio in località Ca’ Zanini, nella frazione di Sannazzaro: l’incendio è partito da alcune sterpaglie, ma si è poi propagato in un cascinale di campagna, che era ab ...

Sannazzaro de Burgundi (Pavia), 7 agosto 2020 - Incendio questa mattina al ristorante Garibaldi in via Cavour a Sannazzaro de Burgundi. Secondo i primi rilievi dei vigili del fuoco, sembra che il rogo ...

L'episodio è accaduto domenica pomeriggio in località Ca' Zanini, nella frazione di Sannazzaro: l'incendio è partito da alcune sterpaglie, ma si è poi propagato in un cascinale di campagna, che era ab ...