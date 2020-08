Parco di Villa Manin a Codroipo domenica 9 agosto Boosta dei Subsonica (Di venerdì 7 agosto 2020) Siamo giunti all’ultima settimana di grandi eventi estivi nel bellissimo Parco di Villa Manin a Codroipo (Udine), uno dei primissimi esempi di “ripartenza” in Italia degli spettacoli dal vivo con la capienza massima consentita dalle nuove linee guida che regolamentano gli spettacoli dal vivo. Villa Manin Estate 2020 è il contenitore ideato e organizzato dall’ERPAC (Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia) per coinvolgere un pubblico molto eterogeneo, voglioso di ripartire, di emozionarsi e di immaginare un nuovo futuro attraverso la cultura, con più di venti appuntamenti tra musica, teatro e attività per bambini. Alle ore 18:00 di domani, sabato 8 agosto, nel ... Leggi su udine20

IATPennabilli : Ordinate il menù preferito per cenare in compagnia al Parco Begni: dalle ore 19:00, musica e tranquillità a due pas… - yanne_boy : #ScrivoIncipit Fu il 15 di giugno del 1767 che Cosimo Piovasco di Rondò, mio fratello, sedette per l’ultima volta i… - tusciaweb : Parco regionale e Villa Savorelli, siglati accordi con soprintendenza e Università della Tuscia Sutri - Riceviamo… - forumelettrico : La Colonnina Enel X Fast situata a Perosa Argentina TO in Via Rodolfo Gutermann: molto vicina alla strada provinci… - mattinodipadova : Piazzola, il concerto omaggio a Ennio Morricone nel parco di Villa Contarini -

Ultime Notizie dalla rete : Parco Villa Sere Fai d'Estate a Parco Villa Gregoriana | NewTuscia Notte di San Lorenzo 2020 a Napoli: dove osservare le stelle cadenti e gli eventi in città

Cosa fare nella giornata e nella Notte di San Lorenzo 2020 a Napoli tra stelle cadenti ed altri eventi. Come tutti sappiamo, la notte di San Lorenzo, il 10 agosto, è tra le più belle dell’anno perché ...

Laghi, trekking e bollicine: la top ten delle vacanze nelle terre di Brescia

Per chi ama lo slow travel all’insegna della camminata lenta, imperdibili la Via Valeriana e il Cammino di Carlo Magno, due percorsi paesaggistici, storici e culturali da percorrere in più giorni, che ...

Cosa fare nella giornata e nella Notte di San Lorenzo 2020 a Napoli tra stelle cadenti ed altri eventi. Come tutti sappiamo, la notte di San Lorenzo, il 10 agosto, è tra le più belle dell’anno perché ...Per chi ama lo slow travel all’insegna della camminata lenta, imperdibili la Via Valeriana e il Cammino di Carlo Magno, due percorsi paesaggistici, storici e culturali da percorrere in più giorni, che ...