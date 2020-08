La morte di Mussolini – Parte Terza (Di venerdì 7 agosto 2020) Proseguiamo il racconto de “La morte di Mussolini – Parte Seconda“. Altro elemento d’indagine è stato il viso della Petacci che mostra vio­lente lesioni subite quando era ancora in vita: una escoriazione sulla guancia destra, di forma rettangolare, e la frattura del setto nasale. Questi segni possono essere giustificati da un violento trauma fisico, come un colpo inferto con il calcio di un fucile, o una caduta con impatto del volto a terra per morte improvvisa. Nessuno voleva morta la Petacci? Resta il mistero che fin dal 29 aprile, i più importanti esponenti del CLN dell’Alta Italia, come Sandro Pertini e Leo Valiani, dichiararono di non aver mai voluto la morte di Claretta Petacci e di averla sempre esclusa da qualsiasi lista di condannati, ma ... Leggi su quotidianpost

