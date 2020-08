Juve-Lione, clamoroso errore di Bernardeschi: dribbla mezza difesa avversaria e poi si addormenta [VIDEO] (Di venerdì 7 agosto 2020) Si sta giocando Juventus-Lione, gara di ritorno degli ottavi di Champions League. Bianconeri sotto per il dubbio rigore concesso ai francesi e messo a segno da Depay. Serve un’impresa agli uomini di Sarri, che hanno bisogno adesso di tre reti. Un’occasione clamorosa l’ha sbagliata Federico Bernardeschi, che ha dribblato mezza difesa avversaria e poi, a porta sguarnita, si è incredibilmente dimenticato di tirare. In basso il VIDEO. #Bernardeschi pic.twitter.com/6HkBDCNS3H — me (@Rememberswim) August 7, 2020 L'articolo Juve-Lione, clamoroso errore di Bernardeschi: dribbla mezza ... Leggi su calcioweb.eu

