Juve Lione 2-1: cronaca e tabellino (Di venerdì 7 agosto 2020) All’Allianz Stadium, gli ottavi di finale di Champions League 2019/20 tra Juve e Lione: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live La Juve viene eliminata dal Lione ai quarti di Champions League. Non basta la doppietta di Ronaldo, i francesi grazie al rigore realizzato da Depay sfideranno il Manchester City nel prossimo turno. Sintesi Juve Lione 2-1 MOVIOLA 79′ Confusione in area – Uscita a vuota si Szczesny, i francesi protestano per un possibile fallo di mano di Bonucci. Il silent check scagiona lo Juventino 75′ Chance per Ronaldo – Il portoghese vicino alla tripletta con un colpo di testa finito alto di poco su calcio d’angolo 63′ Colpo di testa Bonucci – Bonucci, da calcio ... Leggi su calcionews24

