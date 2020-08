India, disastro aereo: Boeing con 181 passeggeri a bordo si spezza in due. Morti e feriti (Di venerdì 7 agosto 2020) disastro aereo in India. Un Boeing 737 di Air India Express partito da Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, è finito fuori pista e si è spezzato in almeno due parti all’aeroporto di Kozhikode, nel Kerala, in India. A bordo — secondo le prime informazioni — c’erano 181 persone, compresi i membri dell’equipaggio (anche se altre … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

