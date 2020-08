GHIACCIAIO in bilico, enorme massa a rischio crollo. Paura a Courmayeur (Di venerdì 7 agosto 2020) C’è allerta estrema sulla Val Ferret, per il pericolo di crolli dal GHIACCIAIO di Planpincieux, sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco. Una parte dell’abitato di Courmayeur è coinvolta dal rischio crolli, tanto che è stata disposta l’evacuazione di una trentina di abitazioni. Le persone evacuate sono 75, di cui 15 residenti e gli altri turisti. L’area della Val Ferret sgomberata comprende una zona rossa che potrebbe essere travolta dalla “massa densa” della valanga prodotta dal crollo del GHIACCIAIO, e una zona gialla che sarebbe raggiunta dalla “nube di aerosol” del crollo. Chiuso l’accesso alla vallata. Il sistema di semafori collegati a un doppio radar doppler consente ... Leggi su meteogiornale

