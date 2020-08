CorSport: il City pronto ad alzare la posta per Koulibaly, Ramadani incontra De Laurentiis (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Manchester City continua il pressing su Kalidou Koulibaly. Ieri il procuratore del senegalese, Fali Ramadani, è sbarcato a Capri per incontrare di nuovo il presidente De Laurentiis, scrive il Corriere dello Sport. “La storia per il momento è andata così: offerta da 70 milioni tra base fissa e bonus recapitata qualche settimana fa e garbato rifiuto. Con tanto di controproposta: bisogna ritoccare un bel po’ perché Kalidou fa 90. Almeno 90, considerando che nel contratto che lo lega al club azzurro fino al 2023 è inserita una clausola rescissoria valida esclusivamente per l’estero da 150 milioni”. Koulibaly al City piace moltissimo. “E in questo frangente è proprio il club di ... Leggi su ilnapolista

