Como, lite per gelosia finisce a coltellate in strada: c’è una vittima (Di venerdì 7 agosto 2020) lite per gelosia finisce a coltellate in strada a Como dove un uomo di trentasei anni è morto in seguito a un fendente al petto lite per gelosia finisce a coltellate. Tragedia in strada a Mozzate, in provincia di Como, in via Filippo Turati, dove un uomo di trentasei anni è morto in seguito a un fendente al petto sferrato dal rivale in amore. I fatti sono avvenuti ieri quando la vittima, separato dalla moglie, si era recato sotto casa di lei. In casa c’era un altro uomo, residente in città, che stava effettuando lavori di manutenzione nell’appartamento della donna. Accecato dalla gelosia, l’uomo ... Leggi su bloglive

