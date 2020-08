Ciclismo: Jakobsen è stato risvegliato dal coma artificiale (Di venerdì 7 agosto 2020) ROMA, 07 AGO - Arrivano buone notizie dalla Polonia, dove gli organizzatori del Giro omonimo di Ciclismo hanno comunicato che Fabio Jakobsen è stato risvegliato dal coma artificiale. Il corridore ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

