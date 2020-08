Alzano e Nembro, l’invito degli scienziati inascoltato (Di venerdì 7 agosto 2020) Ora lo leggiamo nero su bianco: Governo e Regione Lombardia non hanno istituito la zona rossa ad Alzano e Nembro come invece chiesto dal Comitato Tecnico Scientifico. L’indicazione è contenuta nel verbale della riunione del Cts del 3 marzo, ed è chiara: «Il Comitato propone di adottare le opportune misure restrittive già adottate nei comuni della zona rossa anche in questi due comuni, al fine di limitare la diffusione dell’infezione nelle aree contigue». I due comuni di cui parlano i … Continua L'articolo Alzano e Nembro, l’invito degli scienziati inascoltato proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

