Alle feste con l'étoile del sottoscala (Di sabato 8 agosto 2020) Sarà che io vengo da Parma e lei da Cesena, sarà che abbiamo la stessa età e che tutte e due siamo scappate dalla provincia per andare verso metropoli più o meno lontane, fatto sta che se devo indicare il partner perfetto di balli scatenati nelle feste private non mi viene in mente un maschio, ma lei, la mitica Antonia. Ci siamo conosciute a Milano negli anni Novanta, periodo in cui chi aveva case grandi organizzava volentieri feste con danze.

Ultime Notizie dalla rete : Alle feste Covid, nel Lazio "no alle feste in spiaggia" Adnkronos È ufficiale: cancellata la Festa della Birra a Carrara

Si ferma dopo 44 anni. La decisione arriva da Imm-Carrarafiere ed è legata alle normative anti Covid: impossibili soluzioni alternative CARRARA. Dopo 44 anni non ci sarà la festa della birra sul litor ...

Altidona si anima con la “festa di mezza estate”

2' di lettura 08/08/2020 - Ogni estate ha dei bei ricordi da raccontare. Quella di quest'anno, nonostante tutto, non deve essere da meno. A questo scopo, l'Amministrazione Comunale e la Pro Loco di Al ...

