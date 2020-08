Ryan Reynolds reciterà in Everyday Parenting Tips (Di giovedì 6 agosto 2020) Ryan Reynolds torna al lavoro su un nuovo progetto. Everyday Parenting Tips sarà una commedia tratta da un racconto di Simon Rich Il racconto Everyday Parenting Tips, pubblicato sul New Yorker lo scorso maggio, è composto da una serie di consigli, accompagnati da illustrazioni, ai genitori. È normale che mio figlio sia spaventato dai mostri? Come lo convinco che tali creature non esistano? Cosa faccio se mio figlio ha gli incubi? Questi sono alcuni dei quesiti a cui il racconto cerca di dare risposta, e saranno, con tutta probabilità, il punto di partenza del film, prima che i mostri arrivino davvero! Simon Rich si occuperà della sceneggiatura, mentre alla regia vedremo Paul King, giovane regista di Paddington. Il ... Leggi su tuttotek

