Papa: basta con i battesimi a formula "creativa", non sono validi (Di giovedì 6 agosto 2020) Il prete deve recitare: "Io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo", con due contemporanee immersioni nell'acqua e infusioni. Qualcosa in più o in meno non è ammesso dalla Chiesa e il bambino deve essere battezzato di nuovo Leggi su repubblica

StraNotizie : Papa: basta con i battesimi a formula 'creativa', non sono validi - frontiere_zero : ieri ho deciso di non fare tappa al bar delle risse. pochi passi prima mi sono detta 'no, basta pe stasera'. mentre… - GiordanoBattini : @teoxandra Il problema (per gli ipocriti che per primo Gesù detestava, basta leggerai la parabola del buon Samarita… - dylansmischief : ECCO! Basta con sta storia di papà stroll che ha più voglia di lui e che lance è triste - FilomenaGallo55 : RT @CristofaroFranc: 'NON FERITE NESSUNO... Perché la sofferenza passa ma la ferita resta e basta poco perché si riapra!' Papa Giovanni X… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa basta Papa: basta con i battesimi a formula "creativa", non sono validi La Repubblica Una mamma, il Papa e la sua lotta per il figlio

"Insieme per Fabrizio" è il gruppo Facebook che Cinzia Desiati ha creato per ircordare il figlio. Fabrizio Di Bitetto è un giovane romano che a 21 anni nell'ottobre del 2019 ha perso la vita in uno st ...

Papa Francesco: “Mai più Hiroshima e Nagasaki”

A 75 anni dal bombardamento atomico su Hiroshima e Nagasaki, il mondo sta vivendo “una nuova Guerra fredda, una forte instabilità nell’Asia Orientale, nuove minacce nucleari e una crisi ecologica glob ...

"Insieme per Fabrizio" è il gruppo Facebook che Cinzia Desiati ha creato per ircordare il figlio. Fabrizio Di Bitetto è un giovane romano che a 21 anni nell'ottobre del 2019 ha perso la vita in uno st ...A 75 anni dal bombardamento atomico su Hiroshima e Nagasaki, il mondo sta vivendo “una nuova Guerra fredda, una forte instabilità nell’Asia Orientale, nuove minacce nucleari e una crisi ecologica glob ...