Mara Venier: “Ero piegata, anche se non lo mostravo. Ora la gente mi ringrazia” (Di giovedì 6 agosto 2020) Mara Venier traccia un bilancio con il settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 6 agosto. La sua, oltre a essere una sfida professionale, è stata una rivincita umana. E Mara ne parla da vincitrice, dopo aver superato le grandi paure che ha vissuto quest’anno. in riproduzione.... Mara Venier: “Ho passato l’inferno” “Quanta paura che ho avuto. A fine novembre, mentre era a Santo Domingo, si è preso la polmonite e non ha voluto farsi ricoverare in ospedale. In passato ha avuto l’enfisema polmonare e da allora sto sempre in ansia per lui… Luca Richeldi, primario di pneumologia del ... Leggi su tvzap.kataweb

matt_olivi : @IlContiAndrea PIU MONICA SETTA MENO MARA VENIER - viveteacolori : RT @Iperborea_: Patrizia De Blanck, nei panni di Mara Venier, ha spoilerato il cast del GFVip, ovvero se stessa (chissà se ci sarà anche la… - Giadahsospesap1 : RT @Iperborea_: Patrizia De Blanck, nei panni di Mara Venier, ha spoilerato il cast del GFVip, ovvero se stessa (chissà se ci sarà anche la… - evenstarrr_ : RT @Iperborea_: Patrizia De Blanck, nei panni di Mara Venier, ha spoilerato il cast del GFVip, ovvero se stessa (chissà se ci sarà anche la… - impasticcata : RT @Iperborea_: Patrizia De Blanck, nei panni di Mara Venier, ha spoilerato il cast del GFVip, ovvero se stessa (chissà se ci sarà anche la… -