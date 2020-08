Limbiate, tre minorenni nell’ex Antonini con coltello, tirapugni e fiaccola rubata a Trenord (Di giovedì 6 agosto 2020) Tre minorenni di Vanzago sono stati fermati dalla Polizia locale all’interno dell’ex Ospedale psichiatrico Antonini di Mombello, mentre completavano l’acquisto di strumenti da utilizzare per una rissa in programma l’indomani. L’episodio è ancora al vaglio della Polizia locale che ha denunciato due dei tre minorenni fermati e controllati. Durante una pattuglia di controllo del territorio, … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Limbiate, tre minorenni nell’ex Antonini con coltello, tirapugni e fiaccola rubata a Trenord proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

