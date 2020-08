La Lazio offre a David Silva fino a 3,5 milioni (più un jet privato), lui ne vuole 5 (di milioni) (Di giovedì 6 agosto 2020) Nel Regno Unito ragionano a settimana, non come noi che siamo solito fare i conti in tasca con ingaggi annuali. Il Daily Mail fa il punto sulla presunta trattativa tra la Lazio e David Silva che ha appena lasciato il Manchester City. La Lazio – scrive Tuttosport – avrebbe offerto allo spagnolo 3 milioni a stagione (fino a 3,5 con bonus), una casa di lusso a Roma (pare in piazza di Spagna) e un jet privato. Il 34enne spagnolo sarebbe il rinforzo del club di Lotito per la Champions. Darebbe un plus di esperienza e qualità che effettivamente servirebbero alla squadra di Inzaghi. David Silva, che al City, guadagnava più di 12 milioni netti, non vorrebbe scendere ... Leggi su ilnapolista

napolista : La Lazio offre a David Silva fino a 3,5 milioni (più un jet privato), lui ne vuole 5 (di milioni) Per lui anche una… - ssssamuell : @Teo__Visma Certo, sicuramente la Champions fa la differenza però mi pare di aver letto che la Lazio gli offre 2.5… - peppobbove : @Nardoz___ Secondo me se la Lazio gli offre x è tu gli offri x+y lui firma per te, anche se tu sei fossi il preside… - 88_Guido : @DiMarzio Ma silva prende tipo 9 mln all anno. La Lazio quanti glie ne offre? - riccardobottoni : @SabrinSabry @ndl00 @Solo_La_Lazio Ah allora a trattare con lotito siamo in buone mani??.. Dopo lazzarino siam più c… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio offre In Turchia sicuri: Lazio offre 18 milioni per Muriqi Lazio News 24 Una app svela il legame tra Roma e l’acqua

ROMA – In una delle cornici più suggestive della città, la terrazza del gianicolo, Acea racconta una storia d’amore: quella tra Roma e l’acqua. Lo fa attraverso la musica, le immagini e la tecnologia ...

Minnucci: “Ospedale di Fiumicino, salto di qualità per la salute dei cittadini”

“L’uscita dal commissariamento sanitario da parte della Regione Lazio porta anche a questi risultati: oltre 6 milioni di euro sbloccati per dare il via i lavori del nuovo ospedale di Fiumicino. Con il ...

ROMA – In una delle cornici più suggestive della città, la terrazza del gianicolo, Acea racconta una storia d’amore: quella tra Roma e l’acqua. Lo fa attraverso la musica, le immagini e la tecnologia ...“L’uscita dal commissariamento sanitario da parte della Regione Lazio porta anche a questi risultati: oltre 6 milioni di euro sbloccati per dare il via i lavori del nuovo ospedale di Fiumicino. Con il ...