Intesa Sanpaolo e ANCE siglano un accordo sul sostegno al settore delle costruzioni (Di giovedì 6 agosto 2020) Intesa Sanpaolo e ANCE (Associazione dei Costruttori) siglano un accordo sul sostegno settore delle costruzioni Intesa Sanpaolo ed ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, hanno condiviso l’importanza e la necessità di attivare un pacchetto di soluzioni dedicato alle aziende del settore in coerenza con quanto previsto dal Decreto Legge “Rilancio” e, in particolare, attraverso il meccanismo dell’Eco Bonus e del Sisma Bonus con agevolazione convertibile in credito d’imposta al 110% cedibile (“Superbonus 110%”) anche a banche e istituzioni finanziarie. Un’opportunità di rilancio del comparto edile stimata ... Leggi su tpi

zazoomblog : Sanpaolo-Ance: intesa per facilitare l’accesso delle imprese edili a bonus e superbonus - #Sanpaolo-Ance: #intesa… - infoiteconomia : Miccichè, così Ubi si integrerà con Intesa Sanpaolo - MilanoFinanza : Miccichè, così Ubi si integrerà con Intesa Sanpaolo - ConcretenewsI : Accordo tra Intesa Sanpaolo ed ANCE per il sostegno al settore delle costruzioni - elegere : #Unicredit abbandonerà il carbone a partire dal 2028! ?? E #Intesa Sanpaolo che fa? #ClimateChange #fossilfuels -

Ultime Notizie dalla rete : Intesa Sanpaolo Intesa Sanpaolo: buy imperdibile. Appeal con dividendo da favola Trend-online.com Ripartire dal capitale umano: i nuovi percorsi di formazione digitale di IBM

L’evoluzione e la disponibilità di nuove tecnologie non sempre va di pari di passo con la preparazione dei lavoratori. Per le aziende la mancanza di competenze può rappresentare un ostacolo nell’adozi ...

Accordo Intesa Sanpaolo-Ance per sostegno al settore delle costruzioni

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ed ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, hanno condiviso l’importanza e la necessità di attivare un pacchetto di soluzioni dedicato alle aziende del settore in ...

L’evoluzione e la disponibilità di nuove tecnologie non sempre va di pari di passo con la preparazione dei lavoratori. Per le aziende la mancanza di competenze può rappresentare un ostacolo nell’adozi ...(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ed ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, hanno condiviso l’importanza e la necessità di attivare un pacchetto di soluzioni dedicato alle aziende del settore in ...