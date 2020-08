Il ciclista olandese Fabio Jakobsen è in gravi condizioni in seguito a una violenta caduta nel Giro di Polonia (Di giovedì 6 agosto 2020) Il ciclista olandese Fabio Jakobsen è ricoverato in ospedale in gravi condizioni in seguito a una violenta caduta avvenuta al termine della prima tappa del Giro di Polonia. Jakobsen, che ha 23 anni e corre per la squadra Deceuninck Quick-Step, al momento Leggi su ilpost

Il ciclista olandese Fabio Jakobsen è ricoverato in ospedale in gravi condizioni in seguito a una violenta caduta avvenuta al termine della prima tappa del Giro di Polonia. Jakobsen, che ha 23 anni e ...

Incidente al Giro di Polonia: Groenewegen sbanda a 70 all’ora Jakobsen in coma farmacologico

Terribile incidente a Katowice, durante la volata della prima tappa del Giro di Polonia, corsa World Tour. A una cinquantina di metri dal traguardo, posto in discesa, il top sprinter olandese Dylan Gr ...

Il ciclista olandese Fabio Jakobsen è ricoverato in ospedale in gravi condizioni in seguito a una violenta caduta avvenuta al termine della prima tappa del Giro di Polonia. Jakobsen, che ha 23 anni e ...Terribile incidente a Katowice, durante la volata della prima tappa del Giro di Polonia, corsa World Tour. A una cinquantina di metri dal traguardo, posto in discesa, il top sprinter olandese Dylan Gr ...