Formula 1, Bottas svela: “Sono pronto ad un altro anno in Mercedes, con Hamilton” (Di giovedì 6 agosto 2020) Valtteri Bottas ha annunciato anticipatamente l’ormai imminente rinnovo di Lewis Hamilton con Mercedes, ufficioso per il meraviglioso lavoro svolto dal pilota britannico, ma non ancora ufficiale. Il pilota finlandese ha difatti svelato alcuni dettagli sulla prossima stagione di Formula 1, esprimendosi su Instagram in merito ad un’altra annata in compagnia di Hamilton stesso: “Sono pronto a gareggiare per il quinto anno consecutivo con Mercedes e con Lewis come mio compagno di squadra“. Non si interromperà il rapporto professionale fra Hamilton e Mercedes, duraturo, vincente e solido. Leggi su sportface

