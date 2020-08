Covid, verbali desecretati, il Cts era per le misure differenziate, ma Conte non volle (Di giovedì 6 agosto 2020) Abbiamo da pochissimo riferito la notizia della desecretazione dei documenti prodotti dal Comitato tecnico scientifico sulla base dei quali il Governo ha preso le decisioni per il lockdown. La fondazione Einaudi, subito dopo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri li ha trasferiti, li ha resi noti sul proprio sito web come aveva anticipato. Ebbene dalla lettura dei 5 verbali di oltre 200 pagine, diventati Top secret per il volere dell’esecutivo, emerge una comunicazione di rilievo -riportata dalla Repubblica- e datata al 7 marzo: “Sull’analisi della situazione epidemiologica, il Comitato tecnico scientificio propone al governo di ‘adottare due livelli di misure di Contenimento: uno nei territori in cui si è osservata maggiore diffusione del virus, l’altro sul territorio nazionale’. ... Leggi su ilparagone

LegaSalvini : CONTE, L'IMBARAZZO PER IL SEGRETO DI STATO SUL COVID. COSÌ FINISCE IL MITO DELLA TRASPARENZA - davidealgebris : ConteBalle mente sempre. Ma persino su decisione chiudere Italia e fabbriche mente. Distrugge Italia senza alcuna b… - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI I 5 verbali del Covid boomerang su Salvini [Continua su - Robertoruggine : RT @fattoquotidiano: LA PRIMA PAGINA DI OGGI I 5 verbali del Covid boomerang su Salvini [Continua su - DaniSalvestroni : RT @fattoquotidiano: LA PRIMA PAGINA DI OGGI I 5 verbali del Covid boomerang su Salvini [Continua su -