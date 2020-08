Casa internazionale delle donne, la libertà è senza prezzo (Di venerdì 7 agosto 2020) Il 27 luglio la Casa internazionale delle donne di Roma ha potuto incontrare Valentina Vivarelli, assessora al patrimonio e alle politiche abitative della capitale. L’appuntamento sollecitato dalle amiche di via della Lungara è l’ultima tappa di un percorso durato mesi, che ormai sono diventati anni, teso a scongiurare l’ipotesi dello sfratto, dopo la richiesta di pagamento da parte del Comune – arrivato nel novembre del 2017 – della «morosità accumulata» attribuita al Consorzio del Buon Pastore. Ammontava allora a 833mila … Continua L'articolo Casa internazionale delle donne, la libertà è senza prezzo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

