Calciomercato, ora è ufficiale: Sanchez all'Inter fino al 2023. I dettagli e le cifre… (Di giovedì 6 agosto 2020) La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: Alexis Sanchez è un giocatore dell'Inter.Lo ha annunciato questa mattina il club nerazzurro attraverso un comunicato diramato sul proprio sito di riferimento. L'attaccante cileno ha risolto, dunque, il contratto che lo legava al Manchester United, con il giocatore che ha firmato un triennale con la società meneghina. Considerando che l'Inter ha risparmiato sul cartellino, il classe 1988 percepirà un ingaggio da circa sette milioni di euro netti a stagione.Di seguito, la nota in questione."FC Internazionale Milano comunica che Alexis Sanchez si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo gratuito. L'attaccante cileno ha sottoscritto un contratto con il Club fino al 30 giugno 2023".

CATANZARO, 6 AGO - E’ Antonio Calabro il nuovo allenatore del Catanzaro. L’ex tecnico della Viterbese, da ieri in città per incontrare lo staff dirigenziale della società giallorossa, ha firmato un co ...Annunciato ieri sera da Marotta, ora è ufficiale: Alexis Sanchez è un giocatore dell’Inter a titolo definitivo. L’attaccante cileno ha risolto il suo contratto col Manchester United, ricevendo pure un ...