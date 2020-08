Calciomercato Inter – Ufficiale Sanchez – Situazione Conte – Nainggolan in stand-by (Di giovedì 6 agosto 2020) Il Calciomercato Inter questa mattina è iniziato con l’annuncio Ufficiale da parte del club dell’acquisto a titolo definitivo di Alexis Sanchez, mentre nonostante la vittoria di ieri in Europa League il futuro di Conte non è stato ancora deciso, così come quello di Nainggolan che per il momento è in stand-by. L’ufficialità di Sanchez Era ormai scontata, ma questa mattina è arrivata anche la nota Ufficiale dell’Inter per quanto riguarda l’acquisto a titolo definitivo di Alexis Sanchez. Un gran colpo dei nerazzurri, i quali alla fine grazie all’ottimo lavoro di Marotta, hanno prelevato gratis il cileno dal Manchester ... Leggi su giornal

