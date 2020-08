Bandiera Blu 2020 a Lignano (Di giovedì 6 agosto 2020) Presso la suggestiva cornice del Parco Zoo Puntaverde della Città di Lignano Sabbiadoro, si è tenuta la 31sima Cerimonia di consegna della Bandiera Blu 2020. La Bandiera Blu è un riconoscimento conferito dalla FEE (Foundation for Environmental Education) alle località costiere europee che raggiungono determinati livelli qualitativi delle acque di balneazione, dei servizi, di pulizia delle spiagge e dei porti. È stata istituita nel 1987 in occasione dell’anno europeo per l’ambiente e, da quel momento, il premio viene assegnato ogni anno alle spiagge di 48 paesi del mondo tra Europa, Sudafrica, Nuova Zelanda, Canada e nei Caraibi secondo i criteri scelti dalla FEE. L’assegnazione della Bandiera avviene a seguito di una campagna curata in tutti gli ... Leggi su udine20

