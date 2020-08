Wta Palermo 2020, Sasnovich domina Paolini e vola ai quarti (Di mercoledì 5 agosto 2020) Aliaksandra Sasnovich supera Jasmine Paolini nel secondo turno del Wta International di Palermo con il punteggio di 6-0 6-2, in un’ora e tredici minuti di gioco. Ai quarti di finale affronterà la vincente del match tra Petra Martic, numero uno del torneo, e Liudmila Samsonova, proveniente dalle qualificazioni. Partita a senso unico nel secondo turno del torneo di Palermo: Sasnovich ha dominato in lungo e in largo, non concedendo praticamente nulla alla sua avversaria, mettendo in mostra un tennis non consono alla sua attuale posizione in classifica. La tennista di Minsk ha controllato anche l’incontro odierno dopo aver regolato la Mertens al primo turno e aver superato tre turni di qualificazioni che le hanno permesso di rodare il suo tennis. ... Leggi su sportface

