Tromba d'aria sul lungomare, terrore tra i bagnanti in fuga: alberi sradicati (Di mercoledì 5 agosto 2020) Uno spettacolo naturale che ha catturato i bagnanti di in Sicilia . Timore e meraviglia, quando poco dopo le 19 una ha iniziato il suo vortice nel mare di fronte alla famosa spiaggia siciliana, per ... Leggi su leggo

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Tromba d'aria a #Cefalù, paura tra i bagnanti ed alberi sradicati #Sicilia - lisa_nous : RT @lixmax72: Tromba d'aria a Cefalù, Sicilia. 5 agosto 2020 - OsservaMy : @quartapresenza No intendevo, tromba d'aria? ?? - Itinara : RT @lixmax72: Tromba d'aria a Cefalù, Sicilia. 5 agosto 2020 - ora_u__ : RT @lixmax72: Tromba d'aria a Cefalù, Sicilia. 5 agosto 2020 -