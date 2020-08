Sicula Leonzio, bianconeri ad un passo dall’addio alla C (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sicula Leonzio, bianconeri ad un passo dall’addio alla C. Ormai la compagine siciliana sarà costretta ad abbandonare la terza serie Serve soltanto un mezzo miracolo. La Sicula Leonzio – secondo quanto raccolto da TuttoC.com – è ad un passo dal salutare la Serie C. Attualmente i componenti dello staff sono presenti in società per poter capire come muoversi, anche nel caso in cui ci dovesse essere un interessamento per la cessione della società mancherebbero i tempi tecnici. Manca l’ufficialità, ma ormai la Sicula Leonzio è vicina a salutare la terza serie. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

SvSport1 : Calcio, Vado. In serata notizie sul ripescaggio. La rinuncia della Sicula Leonzio o del Siena spalancherebbe le por… - ILOVEPACALCIO : Potevano affrontare il #Palermo. Adesso diranno addio alla #SerieC ???? - NewsTuttoC : NOTIZIA TC - Sicula Leonzio in sede ma l’addio alla C è sempre più vicino - SiracusaliveTV : Calcio serie C, per la Sicula Leonzio tentativo di iscrizione al fotofinish: un miracolo chiamato C voluto da un in… - ILOVEPACALCIO : Era un possibile obiettivo del Palermo, ora è vicino ad un altro club di C ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Sicula Leonzio SERIE C: iscrizione, tremano Siena e Sicula Leonzio Tutto Calcio Catania Sicula Leonzio, bianconeri ad un passo dall’addio alla C

Calcio, Vado. In serata notizie sul ripescaggio. La rinuncia della Sicula Leonzio o del Siena spalancherebbe le porte della D ai rossoblu

Sono stati giorni con la calcolatrice in mano per il mondo del Vado, per capire fino in fondo le possibilità di un possibile ripescaggio in Serie D. Ripescaggio che con la rinuncia di San Marino, Savo ...

