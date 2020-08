Ragazza disabile violentata da 3 uomini anziani: per oltre un anno è stata minacciata e stuprata (Di mercoledì 5 agosto 2020) Una giovane disabile è stata violentata da 3 uomini anzia ni. La vittima degli abusi ha 20 anni è affetta da disabilità cognitiva e vive a Trento. La giovane donna è stata vittima di ripetute violenze ... Leggi su leggo

Una giovane disabile è stata violentata da 3 uomini anziani ... A far scattare le indagini è stata la denuncia della mamma adottiva della ragazza che in lei ha iniziato a vedere dei comportamenti ...