Piazza Affari prosegue in rialzo con resto Europa (Di mercoledì 5 agosto 2020) (Teleborsa) – Piazza Affari e le altre borse europee proseguono in rialzo, beneficiando do un clima generalmente positivo, complice il miglioramento del PMI dei servizi dell’Eurozona, pur al di sotto delle attese. Occhi puntati sui dati del mercato del lavoro USA, in uscita fra poco. Ad alimentare l’ottimismo anche i risultati presentati da diverse Blue Chips. Vola su nuovi record l’Oro portandosi a 2.040,6 dollari l’oncia. L’Euro / Dollaro USA conferma la debolezza del dollaro, con un progresso dello 0,48%. Si riduce di poco lo spread, che si porta a +148 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,96%. Tra gli indici di Eurolandia ben comprata Francoforte, che segna un forte rialzo dello 0,73%, Londra avanza ... Leggi su quifinanza

davide_del : UPDATE PIAZZA AFFARI FTSE MIB FUTURES 19.710 punti quale grafico guardare? Candlestick vs Heikin ashi . Monthly c… - infoiteconomia : Piazza Affari su con Tim e Intesa Sanpaolo - newsfinanza : Borse in rialzo, Intesa e Bper Banca sostengono Piazza Affari. Oro in rally - Italia_Notizie : Borse in rialzo, Bper Banca e Intesa spingono Piazza Affari. Oro in rally - AleaCaptaEst : RT @MilanoFinanza: Piazza Affari in frenata anche se il Pmi Italia batte il consenso -

Ultime Notizie dalla rete : Piazza Affari Borse in rialzo, Intesa e Bper Banca sostengono Piazza Affari. Oro in rally Il Sole 24 ORE Piazza Affari prosegue in rialzo con resto Europa

(Teleborsa) - Piazza Affari e le altre borse europee proseguono in rialzo, beneficiando do un clima generalmente positivo, complice il miglioramento del PMI dei servizi dell'Eurozona, pur al di sotto ...

IntesaSanpaolo in verde a Piazza Affari

IntesaSanpaolo registra una delle migliori performance di giornata al FTSEMib. Il titolo ha aperto a quota 1,83 euro, registrando un avvio di seduta positivo a +2,2% rispetto alla chiusura della giorn ...

(Teleborsa) - Piazza Affari e le altre borse europee proseguono in rialzo, beneficiando do un clima generalmente positivo, complice il miglioramento del PMI dei servizi dell'Eurozona, pur al di sotto ...IntesaSanpaolo registra una delle migliori performance di giornata al FTSEMib. Il titolo ha aperto a quota 1,83 euro, registrando un avvio di seduta positivo a +2,2% rispetto alla chiusura della giorn ...