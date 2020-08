Nitrato d’ammonio, dalla “grande esplosione” di Uplees a Beirut: in 100 anni almeno 30 tra incidenti e attacchi e migliaia di vittime (Di mercoledì 5 agosto 2020) È poco costoso e di facile reperibilità e ha una forte carica esplosiva se viene surriscaldato al punto giusto. Il Nitrato d’ammonio, responsabile dell’esplosione che ieri ha devastato il porto di Beirut causando almeno 100 morti e 4.000 feriti, è un fertilizzante diffuso ma è anche la base dell’80% di tutti gli esplosivi industriali utilizzati negli Stati Uniti. Prodotto sotto forma di piccoli granuli porosi e altamente solubili, se miscelato con carburante viene usato per la produzione di ammonal e Anfo (Ammonnium Nitrate Fuel Oil), due tipi di esplosivi usati sia per scopi civili che militari che terroristici. Noto più comunemente con il nome di salnitro, viene classificato come materiale pericoloso e quindi sottoposto a una serie di regolamentazioni. I maggiori depositi si trovano ... Leggi su ilfattoquotidiano

