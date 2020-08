Napoli, Insigne stringe i denti: domani test decisivo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Napoli attende di conoscere lo stato di forma di Lorenzo Insigne: il capitano azzurro vuole esserci contro il Barcellona C’è apprensione in casa Napoli per le condizioni fisiche di Lorenzo Insigne, in forte dubbio per gli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona. Sarà decisivo il test di domani per definire lo stato di forma del capitano azzurro, che farà di tutto per poter scendere in campo con i blaugrana al Camp Nou. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio ?? ??#Conte in sospeso ??#Dybala migliore della #SerieA. Ma non è st… - omaakatugba : @ victorosimhen9 per me: Ho incontrato insigne quando il Napoli ha giocato al Wolfsburg, penso nel 2017 in una pa… - calciomercatoit : ??? Infortunio #Insigne - Parla Vincenzo Pisacane, agente dell'attaccante - news24_napoli : SKY – Insigne, fiducia di vederlo a Barcellona! Lorenzo medico di se… - news24_napoli : Corbo: “Lasciatemi dire due cose su Barcellona-Napoli. Se Insigne è al… -