Mortal Shell: lo spietato action-RPG tra Dark Souls e Sekiro ha una data di uscita (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il team di Mortal Shell ha annunciato che lo spietato RPG a metà strada tra Dark Souls e Sekiro arriverà il prossimo 18 agosto su PS4, Xbox One e PC via Epic Games Store al prezzo di € 29,99.Il gioco sarà disponibile in versione digitale su tutte le piattaforme.Nel comunicato stampa ufficiale, è stato incluso anche un nuovo trailer che per la prima volta rivela il Ballistazooka, un'arma a distanza che lancia pesanti bulloni di ferro a velocità devastante. Un'arma abbastanza potente da impalare i nemici e bloccarli sulle strutture vicine.Leggi altro... Leggi su eurogamer

