Meteo, agosto infame? "Forti piogge e temperature in picchiata": dove colpisce il maltempo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Allarme maltempo, che colpisce duro ad agosto. Si tratta, come riporta 3bMeteo, di "una saccatura depressionaria provenuta dall'Atlantico si sta spostando gradualmente verso le regioni meridionali, posizionandosi nelle prossime ore sul basso Adriatico". Un fenomeno che provocherà tempo instabile al Centro-Sud, in particolare sulle aree peninsulari, con violenti temporali in giornata. Ancora più giù le temperatura, con valori in calo anche sulle regioni meridionali. Meglio al Nord, "interessato da un graduale rinforzo dell'anticiclone dall'Europa occidentale, con tempo più stabile e temperature in ripresa, così come sulle regioni tirreniche settentrionali". Per inciso, aggiungono da 3bMeteo, gli effetti della saccatura depressionaria "si ... Leggi su liberoquotidiano

NetflixIT : Previsioni meteo del mese di agosto: venerdì 21 arriva un caldo INFERNALE. - ale_aletta : @aittam80 @INPS_it Grazie! C'è l'ho fatta..12 agosto avrò i soldi. Infatti c'è l'allerta meteo! - periodicodaily : Previsioni Meteo del Pomeriggio di Mercoledì 5 Agosto 2020 #meteo #5agosto - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - VIDEO METEO: Meteo domani 6 agosto 2020 - - adrianosettin : Previsioni meteo Veneto per i prossimi giorni aggiornate mercoledì 5 agosto 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo agosto Meteo: AGOSTO SCHIZOFRENICO! Tra BLITZ TEMPORALESCHI e FIAMMATE AFRICANE, Ecco la TENDENZA per TUTTO il MESE iLMeteo.it Meteo Abruzzo: weekend del 7-9 agosto con tempo stabile e soleggiato

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.Ok Leggi di più ...

Meteo Perugia: mercoledì qualche possibile rovescio, poi variabile

Previsioni meteo Perugia, mercoledì, 5 agosto: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, sono previsti 0.5mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la ...

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.Ok Leggi di più ...Previsioni meteo Perugia, mercoledì, 5 agosto: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, sono previsti 0.5mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la ...