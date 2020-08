Imprenditore antiracket sotto accusa: "Ordinò di uccidere il cognato" (Di mercoledì 5 agosto 2020) AGI - Aveva denunciato la mafia trapanese, raccontando estorsioni e attentati subiti. Ma nonostante l'esposizione 'antiracket' l'Imprenditore Matteo Bucaria, di 52 anni, aveva ripreso il controllo delle proprie aziende, investendo in nuovi affari. Recentemente si era occupato anche delle demolizioni delle case abusive di Triscina (Castelvetrano). Adesso è accusato aver ordinato l'omicidio del cognato, sopravvissuto all'agguato. Quando Domenico Cuntuliano fu vittima di un tentato omicidio (31 marzo 2013), il suo nome spuntò sullo sfondo delle indagini, ma soltanto negli ultimi mesi gli agenti della Squadra Mobile hanno chiuso il cold-case rimasto parzialmente irrisolto. Per quell'agguato con un fucile a canne mozze venne arrestato l'esecutore materiale, Gaspare Gervasi. Nonostante la condanna a 12 anni con il rito ... Leggi su agi

Più che una coalizione è una vera e propria corazzata quella che sta costruendo Antonio Poziello. L’ex sindaco di Giugliano annuncia quasi ogni giorno nuovi candidati e liste. Sono 8 le liste già uffi ...

I carabinieri della compagnia di Giugliano hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Direzione distrettuale antimafia, a carico di Marco Ruggiero, 42enne di Giugliano e Giulio De M ...

