Grazie all’Opera di Roma per un grandissimo Rigoletto: regia di Cherstich, non di Michieletto (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il “Rigoletto” di Giuseppe Verdi (ma non più di Francesco Maria Piave), per la regia di Michieletto, ha mandato in sollucchero una parte degli appassionati dell’Opera lirica. L’altra parte, più esigente, non c’è andata proprio, avvertita com’era dai testi promozionali che il Duca di Mantova si mutava in capo di una gang da periferia “non luogo” (orecchiando pulp fiction l’applauso è servito) e Rigoletto in un giostraio (vive in un carrozzone), uomo di bassi servizi. La critica musicale non esiste quasi più, il panegirico per la “genialità”, va da sé “rivoluzionaria”, di questi misfatti è ormai incorporata, più pronta della bava del cagnolino di Pavlov.Corrado Augias ha avuto la ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Grazie all’Opera di Roma per un grandissimo Rigoletto: regia di Cherstich, non di Michieletto - Couple25953099 : RT @Couple25953099: Vi anticipiamo che per festeggiare i 1K faremo un video per voi in cui ci vedrete entrambi all'opera. Deciderete voi il… - Alabamaglam : @Denisocka555 Grazie Denise!! Non so proprio da dove sia uscita, l’ho trovata in giapponese online ma non in lingue… - Couple25953099 : Vi anticipiamo che per festeggiare i 1K faremo un video per voi in cui ci vedrete entrambi all'opera. Deciderete vo… - PavanelloSonia : @vidacilio1 È sempre bello vederla all'opera nel suo bellissimo studio pieno di colori...mi sembra di sentire l'od… -

Ultime Notizie dalla rete : Grazie all’Opera Aurelia bis, dal decreto di Conte a… Scherzi a parte: storia inverosimile di un’arteria strategica per il Savonese IVG.it