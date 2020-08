Gli atti del Comitato tecnico scientifico sul Coronavirus non sono più segreti (Di mercoledì 5 agosto 2020) Di fatto, la documentazione del Comitato tecnico scientifico è già stata resa pubblica. Ora bisogna aspettare solo che venga diffusa. In serata la Fondazione Luigi Einaudi ha annunciato di aver ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri tutti i documenti prodotti dal Comitato tecnico scientifico sul Coronavirus che sono stati alla base della stesura dei Dpcm. Gli atti sono ora nelle mani degli avvocati Rocco Todero, Andrea Pruiti e Enzo Palumbo. Era stata proprio la Fondazione a richiedere questi documenti per promuovere la trasparenza istituzionale, una trasparenza fermata da diversi dubbi (e critiche) da parte dell’esecutivo. La Fondazione Einaudi ha spiegato in una nota stampa che ... Leggi su open.online

sandrogozi : Perché va bene, ognuno può cercare di arrabattarsi e raccontare la propria storiella agli amici o ai giornali. Ma g… - juventusfc : #Stron9er: GLI ATTI DI FORZA ?????????????????? - matteosalvinimi : #Salvini: Gli atti parlano chiaro. Il comandante ha rifiutato tutte le soluzioni proposte da vari Paesi. Era eviden… - albemutti : RT @avvbenedetto: NOTIZIA ORDINARIA ! Domani sul @Corriere troverete di tutto. Anche la notizia corredata di foto del bacio tra la Pascale… - GHERARDIMAURO1 : RT @carlo_taormina: Il Copasir chiede gli atti avVonte sulla gestione dell’emergenza coronavirus. Se non li da’ tutti commette gravi reati… -