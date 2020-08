ENAC a Ryanair: "In regola con le norme anti-COVID o stop ai voli" (Di mercoledì 5 agosto 2020) L'amministratore delegato di Ryanair Michael O'Leary si era più volte schierato apertamente contro le norme anti-COVID stabilite per gli aerei e la compagnia aerea da lui guidata, lo denuncia l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, non si sarebbe mai messa in regola almeno per quanto riguarda il nostro Paese.In queste ore, però, l'ENAC non ha soltanto accusato Ryanair di non rispettare le norme anti-COVID sui voli operati in Italia, ma ha dato un ultimatum alla compagnia aerea low-cost: se Ryanair non si metterà in regola in merito "alle ripetute violazioni delle norme sanitarie anti COVID-19, in ... Leggi su blogo

