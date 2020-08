Danneggiata la statua di Canova per un selfie. Il responsabile è un austriaco: "Pago i danni" (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tiziana Paolocci L'uomo individuato dai filmati. Si è scusato e si è assunto la responsabilità Comodamente sdraiato addosso alla statua «Paolina Bonaparte come Venere Vincitrice» per farsi scattare una foto. L'immagine raccolta dalla telecamera di sorveglianza della Gipsoteca «Antonio Canova» ha consentito ai carabinieri della stazione di Pieve del Grappa di individuare il turista austriaco che, nel pomeriggio del 31 luglio scorso, ha danneggiato tre dita del piede destro del modello in gesso dell'opera realizzata tra il 1804 e il 1808 dal famoso artista possagnese. Le indagini dei militari dell'Arma hanno avuto inizio quando i responsabili della sicurezza del prestigioso museo si sono accorti del danno e hanno richiesto l'intervento dei ... Leggi su ilgiornale

