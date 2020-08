Ceccardi mette ko il femminismo: non mi serve Salvini, non sono un panda da proteggere (Di mercoledì 5 agosto 2020) E’ battagliera Susanna Ceccardi, la candidata leghista del centrodestra in Toscana. E non si perde d’animo anche se i sondaggi la danno sei punti sotto il suo competitor Eugenio Giani. “Giani – dice Ceccardi a Repubblica – stava in consiglio comunale quando io avevo 3 anni. Non sarà ora di cambiare?”. E che vi sia un cambiamento lo si vede anche nello stile della sua campagna elettorale. Al contrario di Lucia Borgonzoni, che fu oscurata in Emilia Romagna dal presenzialismo di Salvini, Susanna Ceccardi fa tutto da sola. E lo teorizza, mettendo ko il femminismo della lagna che tratta le donne come se fossero dei panda da proteggere: “Mi piace conquistare le cose da sola, non sono un ... Leggi su secoloditalia

