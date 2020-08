Al Party in Spiaggia Senza Mascherina, Chiuso Stabilimento a Fiumicino (Di mercoledì 5 agosto 2020) I lavoratori dello Stabilimento si trovavano in Spiaggia assieme ai clienti dopo le 21.30 con molte violazioni delle norme, multa di migliaia di euro per i proprietari e Stabilimento Chiuso per cinque giorni. Un noto Stabilimento balneare di Fiumicino è stato oggetto di un controllo da parte della polizia di stato, alla fine è stato Chiuso per la violazione di diverse norme anti-covid. Negli ultimi giorni erano state identificate le verifiche sul territorio da parte degli organi statali, con l’intento che nei locali costieri non venissero adottati comportamenti pericolosi in questo periodo di pandemia. Sul Lungomare della Salute, nel litorale romano, il regolamento universale non è stato rispettato e per questo motivo è stato ... Leggi su youreduaction

Il 4 agosto tappa nella cornice del Parco naturale regionale di Punta Pizzo. Sulla spiaggia Li Foggi è in programma un eco-party con Nemo Mangiaplastica, per sensibilizzare cittadini e bagnati sul ...

I titolari dovranno rimanere chiusi per cinque giorni. "Evitate assembramenti e feste in spiaggia" E sono proprio gli stabilimenti balneari e i loro party in spiaggia a essere attenzionati in questo ...

