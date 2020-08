Ag. Insigne: “È fiducioso, farà di tutto per essere in campo” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte. È sempre allegro e fiducioso, ha ancora un po’ di dolore ma spero che possa esserci. Col Barcellona sarà una partita importante, può salvare da una stagione non bellissima ma non deve crearsi troppa pressione. Si affronta una squadra fortissima, non è un’ultima spiaggia. È fiducioso, farà di tutto per essere in campo. La valutazione sarà fatto l’ultimo giorno utile. Rinnovo? Non c’è fretta. Il Napoli potrà entrare in campo nel modo giusto, senza nulla da perdere e mostrando il proprio gioco. L'articolo Ag. Insigne: “È fiducioso, farà di tutto per ... Leggi su ilnapolista

