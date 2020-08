3-2 al Cittadella, Frosinone in semifinale Playoff (Di mercoledì 5 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 05 AGO - Con un gol di Ciano all'ultimo minuto del secondo tempo supplementare il Frosinone ha battuto il Cittadella 3-2 nel turno preliminare dei Playoff del campionato di calcio di ... Leggi su corrieredellosport

Gazzetta_it : Gol! Cittadella - Frosinone 2-3, rete di Ciano C. (FRO) - sportli26181512 : Frosinone, gran rimonta sul Cittadella: 3-2. In semifinale contro il Pordenone: Frosinone, gran rimonta sul Cittade… - RaiSport : ?? #Frosinone in semifinale col #Pordenone, 3-2 al #Cittadella ?? - Fantacalciok : Cittadella – Frosinone 2-3, il tabellino della gara - mimmogammella2 : RT @SaxSan2: Il #Frosinone, sotto di due goal dopo 45 minuti, rimonta e grazie ad un goal di #Ciano all'ultimo minuto dei supplementari bat… -