Toti: “Regioni centrali per fase di rilancio” (Di martedì 4 agosto 2020) Abbiamo ribadito un ruolo che la Conferenza delle Regioni si è conquistato sul campo in un dialogo costante con il governo e assumendosi responsabilità importanti”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a margine dell’incontro per le celebrazioni dei 50 anni delle Regioni a statuto ordinario. ror/mgg/pro L'articolo Toti: “Regioni centrali per fase di rilancio” proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

Affaritaliani : Toti: “Regioni svolgono ruolo centrale nella gestione post covid alla luce del Recovery Fund” - Notiziedi_it : Toti: “Regioni centrali per fase di rilancio” - Italpress : Toti: “Regioni centrali per fase di rilancio” - MarioGuglielmi : 50° anniversario delle Regioni a statuto ordinario. Toti: “Riprendere percorso di autonomia” - Rivierapress24 : 50° anniversario delle Regioni a statuto ordinario. Toti: “Riprendere percorso di autonomia” -

Ultime Notizie dalla rete : Toti “Regioni Regionali Liguria, Ferruccio Sansa: «Grillo è con me. Di Maio? Forse se l’è presa perché lo definivo gregario» Corriere della Sera