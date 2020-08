‘Temptation Island 7’, Selvaggia Lucarelli durissima contro le protagoniste del reality: “Manipolatrici maldestre, vittime sacrificali e dipendenti affettive!” (Di martedì 4 agosto 2020) Giovedì scorso è andata in onda l’ultima puntata della settima edizione di Temptation Island che quest’anno ha riscosso moltissimo successo e ci ha regalato tantissimi colpi di scena sin dalle prime puntate; sono stati infatti Sofia Calesso e Alessandro Medici ad abbandonare per primi il programma mano nella mano – nonostante a distanza di un mese le cose poi non sono andate per il verso giusto – seguiti poi da Valeria Liberati e Ciavy Maliokapis che hanno lasciato i rispettivi villaggi da single, da Annamaria Laino e Antonio Martello che hanno deciso di proseguire la loro relazione e infine Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Anna Boschetti e Andrea Battistelli e Manila Nazzaro con Lorenzo Amoruso che hanno terminato il loro viaggio nei sentimenti durante l’ultima puntata. A dire la sua su quest’ultima edizione ... Leggi su isaechia

