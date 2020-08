Pensione quota 41, cassa integrazione e licenziamento: si rientra? (Di martedì 4 agosto 2020) La Pensione con la quota 41 permette il pensionamento a chi ha iniziato a lavorare molto presto e si trova nella condizione di rientrare in uno dei profili di tutela previsti dalla normativa. Per poter rientrare nella Pensione anticipata in oggetto è necessario aver versato almeno 12 mesi di contributi derivanti da lavoro effettivo prima del compimento dei 19 anni di età. Pensione quota 41 dopo cassa integrazione e Naspi Un lettore ci scrive per chiedere: Buongiorno sono un lavoratore precoce ho 57 anni e 5 mesi sono stato assunto il 14/4/1978 il 31 luglio ho compiuto 41 anni di contributi e adesso sono in cassa integrazione e dopo sarò licenziato usufruendo la NASPI prevista di 10 ... Leggi su notizieora

